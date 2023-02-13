Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва getty images

Місця Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для підготовки до перегляду моніторингової програми.

Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Фонду до України Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", — заявив Степанян.

Наприкінці грудня керівництво МВФ схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

За даними Bloomberg, нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Загалом програма буде розрахована на 14-16 млрд дол, з яких у перший рік Україна може отримати 5-7 млрд дол.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів України опублікував лист про наміри та меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, у яких закріплено структурні маяки нової програми з МВФ.