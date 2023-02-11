Білий дім відреагував на заяви РФ про скорочення видобутку нафти

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У адміністрації Байдена вважають, що заяви РФ про скорочення видобутку нафти є спробою кремля перетворити енергоресурси на зброю.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

За його словами, Путін знову прагне перетворити енергоресурси на зброю. Для США подібні заяви РФ не є "великим сюрпризом".

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоби збалансувати попит і пропозицію на енергетичному ринку у світі.

Кірбі зазначив, що в США продовжують вважати необхідним не дозволили не дозволити президенту Росії наживатися на нафті в неправомірний спосіб та фінансувати свою армію користуючись з цього.

Нагадаємо:

Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) у відповідь на запровадження стелі цін на неї з боку країн Великої сімки, ринки відреагували зростанням цін.

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.