Мінфін РФ до кінця року позбавиться від євро у Фонді нацдобробуту

Мінінстерство фінансів РФ у 2023 році скоротить до нуля частку євро у Фонді національного добробуту, у ньому залишаться лише юані, російські рублі та золото.

Про це заявив міністр фінансів РФ Володимир Копичев, пише Forbes Russia.

"Якщо питання - чи буде євро обнулено, то його обов'язково буде обнулено цього року", - сказав мыныстр, відповідаючи на запитання, що відбуватиметься з рештою коштів у євро, що залишилися на рахунках ФНД.

За його словами, Мінфін буде поступово приводити фонд до нової структури.

У 2021 році Мінфін РФ виключив долар зі складу валют Фонду національного добробуту РФ - тоді дозволили до 60% активів фонду інвестувати в юані, до 40% - у золото. Раніше частки юаня і золота становили 30% і 20% відповідно.

"Крім того, у новій структурі Мінфін передбачив можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу й оголосив про обнулення залишків фунтів стерлінгів і японських єн на рахунках ФНД.

Відомство повідомило, що продовжує "послідовне скорочення частки валют "недружніх" держав" у структурі активів фонду", - пише видання.

За даними Мінфіну РФ на початок лютого, на рахунках ФНД у Банку Росії розміщено €10,46 млрд і 307,44 млрд юанів, 551,27 тонни золота в знеособленій формі і 530,1 млн рублів.

Нагадаємо:

У січні 2023 року Міністерство фінансів РФ вперше продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

У січні федеральний бюджет РФ було виконано з дефіцитом у 1,76 трлн рублів (близько 25 млрд доларів), при цьому нафтогазові доходи становили 426 млрд рублів (більше 6 млрд доларів), знизившись до січня 2022 року на 46%.

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Економічна правда