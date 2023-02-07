РФ у січні вперше продала золото із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету

У січні 2023 року Міністерство фінансів РФ вперше продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Окрім золота, російський Мінфін продав 2,3 млрд китайських юанів.

Разом із золотом обсяг продажів становив 38,5 млрд рублів. Виручені кошти зараховано на єдиний рахунок федерального бюджету з метою фінансування його дефіциту, пояснили в Мінфіні РФ.

Обсяг Фонду національного добробуту РФ 1 лютого становив 10,8 трлн рублів (еквівалент $155,3 млрд), або 7,2% ВВП, прогнозованого на 2023 рік.

При цьому місяцем раніше обсяг фонду становив 10,4 трлн рублів, прогнозованого на 2022 рік.

"Так, за січень ФНД зріс на 373 млрд рублів. Обсяг ліквідних активів фонду склав 6,3 трлн рублів, або $91 млрд, що відповідає 4,2% ВВП, прогнозованого на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні федеральний бюджет РФ було виконано з дефіцитом у 1,76 трлн рублів (близько 25 млрд доларів), при цьому нафтогазові доходи становили 426 млрд рублів (більше 6 млрд доларів), знизившись до січня 2022 року на 46%.

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Економічна правда