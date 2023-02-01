"Нафтогаз" додатково залучив майже 200 мільйонів євро гранту на закупівлю газу
Уряд Норвегії профінансує закупівлю імпортного газу для України на суму до 188,8 млн євро, фінансування здійснюватиметься через грант ЄБРР.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Відповідну угоду 1 лютого підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.
"Ця угода - свідчення підтримки, яку надає Україні норвезький уряд у непростих умовах сьогодення. Також ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄБРР, через яких безпосередньо здійснюватиметься фінансування, за їхню допомогу та спільну роботу над угодою.
Наданий грант дає можливість закупити обсяг газу, що повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону", - заявив Чернишов.
Це безповоротне грантове фінансування, яке допоможе Україні залишатися стійкою попри складну ситуацію в енергетиці, додали в "Нафтогазі". Воно не передбачає повернення коштів, стягнення будь-яких процентів чи зборів з "Нафтогазу" та українського уряду.
"Наше партнерство з новим керівництвом "Нафтогазу" дуже тісне і міцне. Ми також вдячні акціонеру за створення нової, потужної наглядової ради. Це є хорошою основою для майбутньої співпраці", - заявив Маттео Патроне.
Нагадаємо:
Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити грант ЄБРР на 190 мільйонів євро на закупівлю додаткового газу.
НАК "Нафтогаз України" з поточного року починає завчасно готуватися до наступного осінньо-зимового періоду.
"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.
Економічна правда