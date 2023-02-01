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"Нафтогаз" додатково залучив майже 200 мільйонів євро гранту на закупівлю газу

Середа, 1 лютого 2023, 17:30 - Олексій Павлиш

Уряд Норвегії профінансує закупівлю імпортного газу для України на суму до 188,8 млн євро, фінансування здійснюватиметься через грант ЄБРР.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Відповідну угоду 1 лютого підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Ця угода - свідчення підтримки, яку надає Україні норвезький уряд у непростих умовах сьогодення. Також ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄБРР, через яких безпосередньо здійснюватиметься фінансування, за їхню допомогу та спільну роботу над угодою.

Наданий грант дає можливість закупити обсяг газу, що повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону", - заявив Чернишов.

Це безповоротне грантове фінансування, яке допоможе Україні залишатися стійкою попри складну ситуацію в енергетиці, додали в "Нафтогазі". Воно не передбачає повернення коштів, стягнення будь-яких процентів чи зборів з "Нафтогазу" та українського уряду.

"Наше партнерство з новим керівництвом "Нафтогазу" дуже тісне і міцне. Ми також вдячні акціонеру за створення нової, потужної наглядової ради. Це є хорошою основою для майбутньої співпраці", - заявив Маттео Патроне.

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Нагадаємо:

Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити грант ЄБРР на 190 мільйонів євро на закупівлю додаткового газу.

НАК "Нафтогаз України" з поточного року починає завчасно готуватися до наступного осінньо-зимового періоду.

"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

Економічна правда

Нафтогаз газ ЄБРР гроші тепло
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