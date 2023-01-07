НБУ дозволив банкам покривати до 50% обов'язкових резервів за рахунок ОВДП

Нацбанк, як і анонсувалося, надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Так, при формуванні ОР під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045", - пояснив регулятор.

Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Мінфіном на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року (півторарічні ОВДП за ставкою 19,25% із погашенням у серпні 2024 року, від їх розміщення вдалось залучити 1,077 млрд гривень).

"За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи", - пояснили в НБУ.

Відповідні зміни ухвалені рішенням Правління НБУ від 5 січня 2023 року, що набирає чинності з 10 січня 2023 року.

Обов’язкові резерви - один із традиційних інструментів центральних банків.

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"Його зміст полягає в такому: банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування).

Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон'юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи", - пояснили в НБУ.

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