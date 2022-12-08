НБУ підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків

Правління НБУ вирішило підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків для посилення монетарної трансмісії - нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті підвищують на 5 в. п.

Про це під час пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Профіцит ліквідності в банківській системі наприкінці року сягнув рекордних значень, що сповільнює монетарну трансмісію від червневого підвищення ключової ставки.

Зокрема, темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами не відповідали очікуванням з огляду на збереження значної різниці між вартістю банківських зобов’язань та дохідністю активів", - заявили в НБУ.

В умовах підвищених інфляційних і курсових очікувань нестача привабливих інструментів для гривневих заощаджень населення посилює чутливість фінансової системи до ситуативних чинників - це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси, додали в регуляторі.

"Ураховуючи це, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п.", - наголосили в НБУ.

Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

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Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться у покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Нацбанку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

З огляду на діючий порядок, банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

"Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році.

Після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Національний банк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов’язкового резервування", - йдеться в заяві НБУ.

За розрахунками НБУ, включення бенчмарк-ОВДП до обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів додатково залучити 50 млрд грн.

Економічна правда