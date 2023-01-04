Перше розміщення облігацій у 2023 році: Мінфін залучив лише мільярд

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 3 січня, залучило від розміщення військових облігацій 1,078 мільярда гривень та підвищило ставки облігацій з терміном погашення 1,5 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Перші аукціони ОВДП Нового 2023 року принесли більше мільярда гривень!" – йдеться в повідомленні.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 1,5 року вдалось залучити 1,077 млрд гривень, ставки зросли з 19% до 19,25%.

Від розміщення дворічних облігацій залучили лише 600 тис гривень.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", – наголосили в Мінфіні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 20 грудня, залучило від продажу військових облігацій 13,64 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 13 грудня, залучило від продажу військових облігацій 14,05 мільярда гривень, знизивши ставку за одними з гривневих паперів.