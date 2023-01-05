Засідання суду щодо екстрадиції Жеваго перенесли на 19 січня

Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Жеваго у суді заявив, що справа проти нього є політичною.

"Я прошу вашого дозволу покинути в'язницю до наступного засідання, і я зроблю все, що ви просили", – сказав він.

Мільярдер запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії.

"Я вперше у вʼязниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я не заслуговую цього", – додав він.

"Він повинен мати можливість продовжувати керувати своїм бізнесом, своїми підприємствами, а у вʼязниці це дуже важко", — заявив один із адвокатів Жеваго Етьєн Арно в суді.

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Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела ЕП у БЕБ, йдеться про ГЗК Костянтина Жеваго.

У пресслужбі Жеваго заявили, що інформація про відкриття БЕБ кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків компанії бізнесмена не відповідає дійсності.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Ferrеxpo належить частина акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія Ferrexpo plc бізнесмена Костянтина Жеваго програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).