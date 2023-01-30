"Зернова ініціатива": зберігається критично низький показник виходу суден із портів

У рамках "зернової ініціативи" 18 суден за тиждень експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси - це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень. Зберігається критично низький показник виходу суден з портів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Зокрема, 60 тисяч тонн пшениці відправили до Кенії, 56 тисяч тонн - до Бангладешу, 60 тисяч тонн української олії - до Індії.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів - 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", - наголосили в міністерстві.

Підкреслюється, що в Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден.

Станом на 30 січня 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 - на захід в порти під завантаження, 25 - вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84, наголосили в МІУ.

Також гальмується реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

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"Ці фактори гальмують реалізацію "Зернової ініціативи": спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі.

Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі. Очікуємо на реакцію партнерів по "Зерновій угоді" - Туреччини та ООН", - йдеться у позиції міністерства.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 мільйон тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування "зернового коридору" цей показник мав би становити понад 28 мільйонів тонн", - звітують в МІУ.

Нагадаємо:

Упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2-3 кораблі в день - це один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи".

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Економічна правда