РФ блокує "зерновий коридор": кількість виходів суден із українських портів упала до антирекорду

Упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2-3 кораблі в день - це один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи".

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Такий показник зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

"Однак за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник", - наголосили в міністерстві.

"Попри це, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. Так, коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн", - звітують у міністерстві.

Пшениці у січні відправлено 540 тис тонн, з них до Африки - 61 тис тонн.

Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії – 5,1 млн тонн, Європи – 7,5 млн тонн, Близького Сходу – 3,4 млн тонн.

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Нагадуємо:

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Економічна правда