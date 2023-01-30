Toyota третій рік поспіль продала найбільше автомобілів у світі

Японський автовиробник Toyota Motor Corp продав 10,5 мільйонів автомобілів у 2022 році, захистивши звання найбільш продаваного автовиробника у світі третій рік поспіль.

Про це пише Reuters.

Глобальні продажі групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors і виробника малолітражок Daihatsu, знизилися на 0,1%, оскільки рекордні продажі за кордоном в 8,6 млн автомобілів допомогли компенсувати падіння на внутрішньому ринку на 9,6% до 1,9 мільйона.

Конкурент Volkswagen Group на початку цього місяця повідомив про найнижчі продажі за останні десять років - 8,3 млн автомобілів, оскільки карантинні обмеження через COVID-19 в Китаї і війна в Україні ослабили ланцюжки поставок.

"Незважаючи на те, що деякі обмеження поставок, пов'язані з чіпами, залишаються і для Toyota, японський автовиробник заявив, що високий попит в Азії, збільшення виробничих потужностей та оптимізація в Азії та Північній Америці допомогли йому збільшити світове виробництво на 5% у 2022 році.

У листопаді Toyota переглянула свій прогноз виробництва на поточний фінансовий рік до кінця березня до 9,2 млн автомобілів з 9,7 млн", - пише агентство.

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Японський автовиробник Toyota Motor Corp заявив, що може випустити до 10,6 мільйона автомобілів в цьому році, попередивши при цьому про ризик зниження свого прогнозу через можливий вплив таких проблем, як дефіцит запчастин і COVID-19.

Автомобільний виробник Toyota заявив про рекордний обсяг виробництва в листопаді, натомість попереджає про можливі збої з постачанням через брак чипів та сплеск коронавірусу.

Економічна правда