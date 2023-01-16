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Toyota прогнозує випуск більше 10 мільйонів автомобілів у 2023 році

Понеділок, 16 січня 2023, 12:52 - Олексій Павлиш

Японський автовиробник Toyota Motor Corp заявив, що може випустити до 10,6 мільйона автомобілів в цьому році, попередивши при цьому про ризик зниження свого прогнозу через можливий вплив таких проблем, як дефіцит запчастин і COVID-19.

Про це пише Reuters.

Минулого місяця Toyota зберегла прогноз виробництва в 9,2 мільйона автомобілів на цей фінансовий рік, який триватиме до березня з квітня 2022 року.

У листопаді вона знизила попередній прогноз виробництва 9,7 мільйона автомобілів в цьому фінансовому році через наслідки зростання матеріальних витрат і постійного дефіциту напівпровідників.

Нагадаємо:

Автомобільний виробник Toyota заявив про рекордний обсяг виробництва в листопаді, натомість попереджає про можливі збої з постачанням через брак чипів та сплеск коронавірусу.

Економічна правда

Toyota авто
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