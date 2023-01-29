Україна та США обговорили механізм аудиту американської допомоги – Кубраков

Представники урядів США та України обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови.

Про це розповів Віцепрем'єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"У ході аудиту американської допомоги у Києві перебували інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID (Office of Inspector General).

Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", – повідомив міністр.

Кубраков додав, що українська сторона запропонувала створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).

Також кілька тижнів тому Кабміном ухвалено рішення про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Одним із завдань Агентства – опрацювання механізму координації та підзвітності донорської допомоги, зокрема і через імплементацію процедур закупівель міжнародних фінансових інституцій.

За словами Кубракова, зараз важливо отримати доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень.

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Так, завдяки прямим контрактам Укрзалізниці з американським Exxon Mobile чи польським Orlen за кілька місяців вдалося подолати дефіцит палива, що склався навесні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів призначив заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.

13 січня уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.