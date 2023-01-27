Податки: Кабмін схвалив законопроєкт по скасуванню "спрощенки з 2%" із 1 липня
Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив законопроєкт, який, зокрема, передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу.
Про це в Telegram повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Законопроєктом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року зокрема:
- можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;
- зупинення проведення документальних перевірок;
- зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.
Нагадаємо:
Раніше ЕП писала, що у Верховній Раді обговорюють скасування пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу, з середини наступного року.
Кабмін пообіцяв МВФ обмежити можливість оптимізовувати податки через 3 групу ФОП.
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Економічна правда