На Одещині все ще складна ситуація зі світлом – ДТЕК

Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла.

Про це заявили в ДТЕК.

"На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - наголосили в компанії.

"Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу. Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - додали в ДТЕК.

Зазначається, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки РФ 26 січня є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

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Унаслідок удару РФ ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки.

В Одесі станом на 15:00 четверга вдалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста.

Економічна правда