Найскладніша ситуація зі світлом на Київщині, Одещині і Вінниччині – Галущенко

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України.

Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав міністр.

За його словами, енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.

Нагадаємо:

Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.

Унаслідок ракетних ударів по Київській області є влучання в енергетичний об'єкт.

Економічна правда