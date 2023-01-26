Найскладніша ситуація зі світлом на Київщині, Одещині і Вінниччині – Галущенко
Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.
Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України.
Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - написав міністр.
За його словами, енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання.
Нагадаємо:
Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.
Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.
Унаслідок ракетних ударів по Київській області є влучання в енергетичний об'єкт.
Економічна правда