В Одесі відновили електропостачання критичної інфраструктури

В Одесі станом на 15:00 вдалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії заявляють, що ситуація дуже складна, тому на Одещині і надалі діють екстрені відключення світла.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Унаслідок удару РФ ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки

Економічна правда