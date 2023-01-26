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В Одесі відновили електропостачання критичної інфраструктури

Четвер, 26 січня 2023, 15:31 - Олексій Павлиш

В Одесі станом на 15:00 вдалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії заявляють, що ситуація дуже складна, тому на Одещині і надалі діють екстрені відключення світла.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Унаслідок удару РФ ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки

Економічна правда

Одеса електроенергія енергетика ДТЕК війна
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