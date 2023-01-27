Пакистан планує в квітні розпочати імпорт нафти з Росії

Пакистан і РФ остаточно узгодять усі комерційні умови угоди, включаючи використання валюти, відмінної від долара, для продажу дешевшої нафти Ісламабаду. До квітнч РФ почне поставки.

Про це заявив міністр нафти Пакистану Мусадік Малік, пише місцеве видання The News.

"У березні всі комерційні умови угоди з Росією будуть остаточно узгоджені, після чого дешева нафта почне надходити до Пакистану. Це буде вигідно для обох країн", - сказав Малік.

"За угодою з Росією, Пакистан також розпочав роботу над розробкою цілісного плану енергетичної безпеки, який буде реалізований до кінця цього року, що включає імпорт скрапленого природного газу (СПГ), трубопровідного газу та інших нафтопродуктів", - пише видання

"Нафта, СПГ, газ, бензин та інші види палива будуть включені в цю стратегію, і очікується, що це підвищить енергетичну безпеку Пакистану і забезпечить постачання палива за доступними цінами", - додав міністр.

Він зазначив, що наразі російські компанії не мають газу для експорту до Пакистану, але на наступний зимовий сезон, згідно з іншою угодою, Пакистан зможе купувати спотові партії СПГ у двох компаній, визначених російським урядом.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Росія і Пакистан концептуально домовилися про постачання в республіку російської нафти і нафтопродуктів.

Повідомлялось, що Росія буде продавати нафту Пакистану за зниженою ціною, а також - бензин і дизельне паливо зі знижкою.

Економічна правда