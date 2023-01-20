У РФ кажуть про "концептуальні домовленості" про поставки нафти Пакистану

Росія і Пакистан концептуально домовилися про постачання в республіку російської нафти і нафтопродуктів.

Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Сергій Мочальников, пише "Коммерсантъ".

"Досягнуто концептуальних домовленостей щодо поставок нафти і нафтопродуктів до Пакистану, зроблено великий доробок у частині енергетики та енергомашинобудування", - сказав Мочальніков на засіданні міжурядової комісії двох країн.

За його словами, сторони обговорили питання, що залишилися у Пакистану, до проєкту "Пакистанський потік".

Угоду між Росією і Пакистаном про будівництво "Пакистанського потоку" було укладено у 2015 році. Терміни переносили, зокрема через санкції проти російських компаній "Ростех" і ТМК, які мали брати участь у реалізації проєкту.

Газопровід має зв'язати термінали з приймання СПГ у портах Карачі і Гвадар на півдні Пакистану з електростанціями в окрузі Касур на півночі країни. Його протяжність становитиме близько 1,1 тис. км, пропускна здатність - 12,3 млрд куб. м на рік.

Перед цим міністр енергетики РФ Микола Шульгінов заявив, що Росія готова підписати корпоративні документи про будівництво газопроводу "Пакистанський потік".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Росія буде продавати нафту Пакистану за зниженою ціною, а також - бензин і дизельне паливо зі знижкою.

Економічна правда