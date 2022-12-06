РФ продаватиме Пакистану нафту, бензин і дизпаливо зі знижкою

Росія буде продавати нафту Пакистану за зниженою ціною, а також - бензин і дизельне паливо зі знижкою.

Про це заявив державний міністр нафти Пакистану Мусаддик Малік на брифінгу в Ісламабаді, пише Reuters.

Міністр не уточнив ціну на російську нафту зі знижкою і не сказав, чи буде імпорт відповідати обмеженням в 60 доларів за барель, введеним країнами G7 і ЄС на російську нафту з цього тижня через вторгнення Росії в Україну.

За словами пакистанського посадовця, уряд РФ також запропонував Пакистану розпочати переговори про довгострокові контракти на купівлю скрапленого природного газу (СПГ).

Він додав, що Ісламабад вже веде переговори з російськими приватними компаніями про імпорт СПГ.

У зв'язку з виснаженням місцевих запасів газу Пакистан почав нормувати постачання газу населенню та комерційним споживачам. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що поставки нафти залишаються нестабільними через труднощі з оплатою імпорту.

"Нафта та енергія складають найбільшу частину рахунку за імпорт Пакистану.

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Через валютні резерви, які станом на 25 листопада становили лише 7,5 мільярда доларів, що ледве вистачає на трохи більше місяця імпорту, та зростаючий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, економіка Пакистану стикається з кризою платіжного балансу.

Москва та Ісламабад також тривалий час без особливого успіху працюють над проєктом газопроводу", - пише Reuters.

Економічна правда