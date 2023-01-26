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Дніпропетровщина також повертається до стабілізаційних графіків відключень – ДТЕК

Четвер, 26 січня 2023, 18:56 - Олексій Павлиш

Енергетики стабілізували ситуацію після останньої атаки ворога та повернули Дніпропетровську область до графіків відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

Після обстрілів ситуація все ще складна, тому споживачів попросили помірно використовувати потужні прилади, щоб не перевантажувати енергомережі.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Унаслідок удару РФ ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки.

На Київщині енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

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Економічна правда

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