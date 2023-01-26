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Київ і область повертаються до стабілізаційних графіків відключень світла

Четвер, 26 січня 2023, 15:18 - Олексій Павлиш

На Київщині енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

В той же час, ситуація в енергосистемі все ще складна, тому споживачів просять не вмикати одночасно декілька потужних приладів.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Унаслідок удару РФ ракетами та дронами по енергоінфраструктурі є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Дефіцит у системі значний. Після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки

Економічна правда

Київ електроенергія ДТЕК енергетика війна
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