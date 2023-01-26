Ракетна атака: на Київщині є влучання в енергетичний об'єкт – ОВА

Унаслідок ракетних ударів по Київській області є влучання в енергетичний об'єкт.

Про це заявила Київська обласна військова адміністрація.

"З ночі ворог тероризує Київську область. Нічна атака дронів зранку змінилася ракетними ударами. Сили ППО відпрацювали гідно.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що попередньо є інформація щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад.

На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються, додали в адміністрації.

"Також є влучання в енергетичний об’єкт.

Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють", - додали в ОВА.

Нагадаємо:

Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.

Економічна правда