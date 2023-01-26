На Одещині росіяни пошкодили два об’єкти енергетичної інфраструктури
Четвер, 26 січня 2023, 10:33 -
Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.
Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.
"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає", – передає пресслужба Одеської РВА.
Водночас ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл, над територією Одеської області та Одеського району працює ППО.
Нагадуємо:
Внаслідок ракетної атаки в ніч з середи на четвер російські війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.