На Одещині росіяни пошкодили два об’єкти енергетичної інфраструктури

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає", – передає пресслужба Одеської РВА.

Водночас ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл, над територією Одеської області та Одеського району працює ППО.

Нагадуємо:

Внаслідок ракетної атаки в ніч з середи на четвер російські війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.