Українці у 2022 переказали на особисті картки через Приватбанк понад 2 трильйони

Протягом 2022 року українці здійснили майже мільярд переказів на особисті картки через Приватбанк.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Кількість гривневих переказів на картки через Приват24 та мережу самообслуговування за рік зросла на 9,2%.

За словами члена правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, сума переказів, якими українці підтримали один одного протягом важкого воєнного року, зросла у півтори рази та перевищила 2 трлн грн.

"Понад 96% переказів на картку клієнти ПриватБанку роблять через Приват24, при цьому майже 1,3 мільйона клієнтів користуються для відправки р2р переказів сервісом переказів за номером телефону, а не номером картки", – констатують в фінансовій установі.

Нагадуємо:

Протягом 2022 року через термінали Приватбанку українці безготівково оплатили покупки на пів трильйона гривень.

Протягом 2022 року українці зняли через торгові термінали Приватбанку на касах 18,2 мільярда гривень.