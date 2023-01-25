Арештовані 50 мільйонів з рахунків російського виробника чаю Greenfield передали на потреби ЗСУ

Подільський райсуд Києва за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва арештував банківські рахунки російської чайної компанії, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти РФ.

"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленнію

Прокуратура не вказує назву компанії, але, відповідно до реєстру, йдеться про ТОВ "Орімі Україна" (змінила назву на "ТС Трейд").

"Орімі Україна" є виробником чаю та натуральної кави - продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як "Greenfield", "TESS", "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" та "Жокей".

Компанія належить родичці російського бізнесмена - Вероніці Касьяненко.

Дивіться детальніше про компанію у відео ЕП:

Нагадаємо:

АМКУ оштрафував компанію "Орімі Україна" (змінила назву на "ТС Трейд") на 80 млн грн за надання неповних відомостей про відсутність зв'язку кінцевого бенефіціара з РФ.

Повідомлялось, що АМКУ відкрив справу щодо ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" за фактом ймовірного введення в оману щодо "непричетності до Росії".

Економічна правда