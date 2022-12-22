АМКУ оштрафував виробника чаїв Greenfield і TESS на 80 мільйонів за зв'язки з Росією

АМКУ оштрафував компанію "Орімі Україна" (змінила назву на "ТС Трейд") на 80 млн грн за надання неповних відомостей про відсутність зв'язку кінцевого бенефіціара з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

"Орімі Україна" є виробником чаю та натуральної кави - продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як "Greenfield", "TESS", "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" та "Жокей".

"Справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою рітейлера - ТОВ "ВОСТОРГ". У ній повідомлялося, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі - Вероніка Касьяненко, не пов’язані з РФ.

Також у листі наголошувалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії останні 10 років та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі … та не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній росії, не веде бізнес у Росії", - додали в АМКУ.

Заявник до АМКУ наголошував, що "Орімі Україна" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету щодо надання інформації, "Орімі Україна" зазначила, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

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"Водночас завдяки інформації, отриманій від СБУ, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, АМКУ було встановлено факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ "Орімі Україна") та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії "Орими Трейд")", - йдеться у повідомленні.

Поширення "Орімі Україна" у листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також - на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок.

Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, за що на відповідача було накладено штраф, пояснили в АМКУ.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що АМКУ відкрив справу щодо ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" за фактом ймовірного введення в оману щодо "непричетності до Росії".

Економічна правда