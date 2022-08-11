АМКУ перевірить продавця чаїв Greenfield і TESS на причетність до Росії

Антимонопольний комітет відкрив справу за фактом ймовірного введення в оману щодо "непричетності до Росії".

Про це йдеться у заяві АМКУ.

Так, Комітет почав розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Компанія реалізує в Україні чай під торговими марками "Greenfield", "TESS", "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", а також каву під торговими марками "Jardin", "Piazza del Caffe" та "Жокей".

"Справу розпочато за заявою, поданою до АМКУ ритейлером - ТОВ "ВОСТОРГ". Заявник повідомив, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа, в якому зазначило, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з російською федерацією.

У листі наголошувалося, що вона уже 10 років є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі … та не інвестує в росію, не є акціонером будь-яких компаній росії, не веде бізнес у росії", - йдеться у повідомленні АМКУ.

Проте заявник наголошує, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" може бути пов'язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є відомі російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич. Також з відкритих джерел відомо, що останній навіть отримував медаль від президента країни-агресора.

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У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету, ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" повідомило, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком та не має даних про інших суб’єктів господарювання у світі, власником яких є Вероніка Касьяненко.

"Водночас Комітету відомо, що російська компанія "Орими Трэйд" здійснює реалізацію такої ж продукції, що і відповідач (чаю та кави під такими ж торгівельними марками), має схожу назву з назвою відповідача та однакове прізвище власників (бенефіціарів), що може свідчити про пов’язаність цих підприємств через родинні відносини їхніх бенефіціарних власників або в інший спосіб", - йдеться у позиції АМКУ.

Так, Комітет зробив висновок, що викладена у розісланому торгівельним мережам та дистриб’юторам листі інформація про те, що Вероніка Касьяненко не має відношення до бізнесу в Росії не є підтвердженою.

"Відтак ця інформація може містити ознаки неправдивої й впливає або може впливати на наміри суб’єктів господарювання чи споживачів співпрацювати з ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА", або купувати його товари.

З огляду на це, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "ОРІМІ УКРАЇНА" порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" - поширення інформації, що вводить в оману", - резюмували в АМКУ.

Економічна правда