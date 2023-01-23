Toyota відкликає в Росії майже 50 тисяч автомобілів: причина

Російський підрозділ японського автоконцерну Toyota - ТОВ "Тойота мотор" - відкликає в Росії 47 тис автомобілів через можливі проблеми з роботою програмного забезпечення модуля передачі даних.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на Росстандарт.

Так, під відкликання підпали автомобілі Lexus і Toyota моделей Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, які продали з 28 листопада 2020 року дотепер.

"Через особливості програмного забезпечення модуля передачі даних існує ймовірність того, що в разі серйозної аварії автомобіль не зможе прийняти зворотний виклик від автоматизованої інформаційної системи екстреного реагування.

На деяких автомобілях існує ймовірність, що найостанніші дані про місцезнаходження можуть бути не збережені, якщо запалювання вмикається впродовж кількох хвилин після його вимкнення. У такій ситуації дані про місцезнаходження машини можуть бути некоректно передані", - пояснили в Росстандарті.

Зазначається, що на відкликаних машинах перепрограмують модуль передачі даних і зроблять це безкоштовно.

При цьому представники ТОВ "Тойота мотор" листом або телефоном проінформують власників автомобілів, що підпадають під відкликання, про необхідний ремонт.

"Раніше в прес-службі ТОВ "Тойота Мотор" підтвердили зобов'язання автовиробника щодо забезпечення необхідною кількістю запчастин для гарантійного ремонту та відкличних кампаній", - додали у Росстандарті.

Продажі Toyota у 2022 році, протягом якого компанія пішла з російського ринку, за даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), впали на 81,7%, до 21 502 автомобілів. Частка на ринку легкових і легких комерційних автомобілів скоротилася з 7% до 3,1%.

Нагадаємо:

Японський автовиробник Toyota зберіг свій річний прогноз річного прибутку без змін, оскільки більш слабка єна компенсує перебої в ланцюжку поставок. Компанія оцінила витрати, пов'язані з припиненням випуску автомобілів у РФ, у 97 млрд єн (понад $650 млн).

Повідомлялось, що японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Економіча правда