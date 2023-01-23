Колишні ресторани McDonald's в Казахстані відкрились знову, але без приналежності до бренду

Декілька ресторанів, які раніше працювали під брендом McDonald's в Казахстані, знову відкрились після того, як американська компанія вийшли з місцевого ринку, але без бренду.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній ліцензіат Food Solutions KZ заявив у своїй заяві, що зберігатиме "стандарти високої якості та обслуговування, прийняті раніше", і незабаром представить свій новий бренд.

Наразі ресторани пропонують клієнтам бургери під загальними назвами, зокрема "чізбургер".

Раніше цього місяця McDonald's і Food Solutions KZ розірвали ліцензійну угоду через проблеми з постачанням. Джерела Reuters повідомили, що McDonald's Казахстан припинив закуповувати продукти з Росії та мав проблеми з їх заміною.

Food Solutions KZ не повідомила, чи замінила вона будь-які компоненти, такі як котлети з яловичини, казахськими продуктами, і відмовилася коментувати будь-які інші питання.

Нове меню ресторанів включає такі продукти, як бургери з яловичиною, куркою та рибою, а також курячі нагетси, картоплю фрі та морозиво.

Нагадуємо:

Мережа ресторанів McDonald's у Казахстані забезпечувалася м'ясною продукцією і напівфабрикатами російського виробництва, але у зв'язку з відходом мережі з РФ виникла проблема з поставками сировини.

Російський бренд-наступник McDonald's - "Вкусно и точка" - подав заявку на реєстрацію своїх торгових марок у Казахстані після виходу американської компанії з його ринку.