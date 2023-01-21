Мін'юст США арештував близько 700 мільйонів доларів засновника FTX Бенкмана-Фріда

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Федеральна прокуратура США заарештувала майже 700 млн доларів в активах засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда в січні, більшість з яких акцій Robinhood.

Про це повідомляє Bloomberg.

В агентстві зазначають, що мін'юст оголосив про арешт акцій Robinhood на початку цього місяця, але в п’ятницю надав більш повний список конфіскованих активів, включаючи готівку, що зберігається в різних банках, і активи, розміщені на криптовалютній біржі Binance.

Бенкмен-Фрід, якого звинувачують у крадіжці мільярдів доларів у клієнтів FTX для сплати боргів його хедж-фонду, орієнтованого на криптовалюту, не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві..

Право власності на конфісковані акції Robinhood, оцінені приблизно в 525 млн доларів, було предметом суперечок між Bankman-Fried, FTX і збанкрутілим криптокредитором BlockFi.

Останній арешт активів, про який повідомив мін’юст, відбувся в четвер, коли прокуратура вилучила 94,5 млн доларів готівкою з рахунку в Silvergate Bank, який був пов’язаний з FTX Digital Markets, дочірньою компанією FTX на Багамах. Міністерство юстиції також вилучило понад 7 млн доларів з інших рахунків Silvergate, пов’язаних з Bankman-Fried і FTX.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптобіржа заявила про "значний прогрес" у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів.

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.

Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.





