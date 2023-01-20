"Райффайзен" торік сплатив в РФ вчетверо більше податків: що кажуть у банку

Російський "Райффайзен" лише за три квартали 2022 року сплатив 369 млн євро податків, що вчетверо більше, ніж роком раніше – в банку це пояснюють підвищенням курсу рубля.

Про це йдеться у статті ЕП.

За підсумками трьох кварталів 2022 року прибуток російської установи виріс на 313% порівняно з трьома кварталами 2021 року до 1,42 млрд євро. Російська "дочка" RBI принесла майже половину всього чистого прибутку групи за цей час.

Відповідно, за три квартали торік "Райффайзен банк Росія" переказав до бюджету держави-агресора 369 млн євро. За аналогічний період 2021 року установа сплатила майже вчетверо менше – 94 млн євро.

"Збільшення прибутку є результатом підвищення курсу російського рубля разом із зростанням процентного доходу та збільшенням чистого комісійного доходу, зокрема через валютний контроль, запроваджений Центральним банком Росії", – повідомив головний офіс RBI у відповіді на запит ЕП.

При цьому з початку великої війни російська "дочка" втратила 1,3 млн клієнтів, а її кредитний портфель, за даними пресслужби RBI, скоротився на 25%.

Свою офіційну позицію щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну "Райффайзен" оголосив лише 17 березня. Досі ця позиція залишилася незмінною, а озвучені банком наміри вийти з російського ринку залишилися намірами.

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