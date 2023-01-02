СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ, можливий міжнародний розшук

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Служба безпеки повідомила про підозру голові Центробанку РФ Ельвірі Набіулліній через її участь у фінансуванні військових угруповань країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки встановила, що саме Набіулліна організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Для цього російська посадовиця дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні. Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

На підставі доказів СБУ повідомила Набіулліній про підозру за ч. 3 ст. 110 КК (умисні дії, вчинені представником влади з метою зміни меж державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук", – додали в СБУ.

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Нагадуємо:

Британія та США у вересні запровадили санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Від початку великої війни ворог намагається запровадити на тимчасово захоплених територіях України обіг рубля, що порушує міжнародні конвенції і має бути враховано у позовах до міжнародних судів.

Росіяни з 1 січня 2023 року хочуть заборонити обіг гривні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.