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Росіяни хочуть заборонити обіг гривні в Мелітополі з 1 січня

Четвер, 15 грудня 2022, 17:09 - Анастасія Жарикова

Росіяни з 1 січня 2023 року хочуть заборонити обіг гривні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що після кожної вдалої акції ЗСЦ і Сил спротиву російські окупанти починають черговий виток терору цивільних. Зокрема, в місті посилились фільтраційні заходи – перевіряють мобільні телефони, автівки, містян саджують у підвали.

"З 1 січня загарбники посилять і економічний терор – заборонять обіг гривні і прирівняють його до "федерального злочину", – написав Федоров.

Мер тимчасово окупованого міста додав, що мелітопольців, які через окупацію опинилися на межі виживання, змушують міняти гривню на "дерев’яні" (рублі), по вкрай невигідному курсу.

Різницею з обміну наживаються колаборанти та їх московські куратори.

війна гривня
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Економічна правда
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