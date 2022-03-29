РФ намагається ввести в обіг рублі у тимчасово захоплених українських містах

Ворог намагається запровадити на тимчасово захоплених територіях України обіг рубля, що порушує міжнародні конвенції і має бути враховано у позовах до міжнародних судів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

НБУ вважає неприпустимими дії РФ щодо обмеження обігу гривні та запровадження російського рубля на територіях, що тимчасово не контролюються українською владою або знаходяться під загрозою захоплення, зокрема Запорізької та Херсонської областей.

Зазначається, що інформація про такі дії ворога надходить від банків, а також засобів масової інформації. "Водночас такі дії російських загарбників неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку РФ", – підкреслює український регулятор.

Нацбанк наголошує, що за Конституцією єдиною грошовою одиницею в Україні є гривня, а випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.

Банківська система спроможна здійснювати належне обслуговування населення і продовжує забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях.

З огляду на це НБУ вимагає від ЦБ РФ негайного припинення дій щодо запровадження обігу рубля на тимчасово захопленій території України, а також заявляє, що такі дії російських загарбників порушують норми міжнародного права.

"Держава-агресор повинна припинити свої спроби фінансового терору українців. Національний банк звертається до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів", – йдеться у заяві.