Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від моєї волі – Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що рішення про позбавлення РФ статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від його волі.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Питання не стосується можливостей та влади гендиректора МАГАТЕ.

У багатьох органах, які також як МАГАТЕ складаються з багатьох учасників або членів, політичні рішення ухвалюються під час обговорення, оцінки та ухвалення всіх країн-членів", - заявив Гроссі.

У гендиректора МАГАТЕ запитали, чому Росія досі не позбавлена статусу країни-члена МАГАТЕ і за яких умов це можливо.

Гроссі у відповідь наголосив, що таке рішення не залежить від його волі.

Нагадаємо:

На Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), також МАГАТЕ відкриває постійне представництво на ЧАЕС.

Команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі 16 січня прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Економічна правда