Мінцифри запускає сервіс, який сповіщатиме українців, хто переглядає їхні особисті дані
В Україні незабаром запрацює сервіс, за допомогою якого можна буде дізнатися, хто переглядає особисті дані.
Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Революційна постанова Уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в Дії, що певний державний орган запитував персональні дані", – написав він.
Чиновник зазначив, що "Трембіта" — це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, вона функціонує з 2020 року.
"Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в Дії. Без черг та збору купи папірців", – зауважив Федоров.
Нагадуємо:
На порталі "Дія" стало доступним отримання витягу з Єдиного державного реєстру.
На порталі "Дія" знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.