Мінцифри запускає сервіс, який сповіщатиме українців, хто переглядає їхні особисті дані

В Україні незабаром запрацює сервіс, за допомогою якого можна буде дізнатися, хто переглядає особисті дані.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Революційна постанова Уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в Дії, що певний державний орган запитував персональні дані", – написав він.

Чиновник зазначив, що "Трембіта" — це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, вона функціонує з 2020 року.

"Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в Дії. Без черг та збору купи папірців", – зауважив Федоров.

Нагадуємо:

На порталі "Дія" стало доступним отримання витягу з Єдиного державного реєстру.

На порталі "Дія" знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.