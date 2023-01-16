Босфор: судно з українським зерном зняли з мілини, але протока все ще закрита

Anadolu

Суховантаж МКК-1, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину в Босфорській протоці, відбуксирували, проте протока все ще закрита для судноплавства.

Про це пише Anadolu Agency.

Рух було тимчасово припинено в обох напрямках.

Видання нагадує, що судно під прапором Палау зупинилося на мілині біля району Бейкозом Анадолу Кавагі вранці, 15 січня.

Надзвичайа подія сталася через відмову керма. Жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає. Також не надходило інформації про екологічну шкоду, додає Anadolu.

"Операція зі зняття з мілини 142-метрового суховантажу тривала близько чотирьох годин. У ній брали участь рятувальний корабель Nene Hatun, катери і буксири берегових служб.

Вантажний корабель відбуксирували в район Бююкдере, де він став на якір", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.

Босфорська протока є ключовим логістичним шляхом для експорту українського зерна.

Проте в останні місяці РФ затримує проходження суднами необхідної для експорту продовольства, внаслідок чого темпи транспортування знизились удвічі, а біля Босфору утворилися значні черги з суден.

Зокрема, наразі в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.

Економічна правда