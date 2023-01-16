Босфор заблоковано: вантажне судно сіло на мілину

Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.

Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки.

"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула", – повідомили в управлінні.

У заяві повідомляється, що судноплавство в Босфорі тимчасово призупинено. Тривають рятувальні роботи щодо судна.

У заяві губернаторства Стамбула зазначається, що суховантаж MKK-1 під прапором Палау, який прямував з України до Стамбула, о 07.30 сів на мілину перед бухтою Бейкоз Анадолу Каваджи через відмову керма.

Жертв, постраждалих та забруднення довкілля не зафіксовано.