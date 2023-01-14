Темпи транспортування українського зерна знизились удвічі, оскільки РФ уповільнює інспекцію суден 

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Унаслідок свідомих дій держави-терориста щодо затримки проходження суден з українським зерном темпи транспортування знизились удвічі.

Про це заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Укрінформ".

Американська представниця зазначила, що РФ уповільнює інспекцію суден, через що чекають відправлення, десятки інших - перевірок, аби мати змогу доставити свій зерновий вантаж.

Зазначила, що в рамках "зернової ініціативи" передбачається транспортування 5 мільйонів тонн продовольства на місяць. Проте дії РФ призводять до постійних затримок, більша частина якого призначена для країн, що розвиваються.

Наразі, за словами посла США, 2,5 мільйона тонн зерна просто чекають відправлення, деякі кораблі простоюють уже понад місяць.

Додається, що У цьому зв’язку вона звернулася до інших членів Ради Безпеки ООН, аби разом закликати Росію негайно розширити взаємодію в межах Чорноморської угоди.

Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" з українських портів відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

При цьому по "зерновому коридору" рухаються 5 суден під завантаження. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна.