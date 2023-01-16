Microsoft отримає попередження від регулятора ЄС через купівлю ігрового гіганта Activision Blizzard – ЗМІ

Корпорація Microsoft, ймовірно, отримає антимонопольне попередження ЄС щодо порушення антимонопольного законодавства через свою пропозицію щодо придбання виробника гри Call of Duty - Activision Blizzard - на суму 69 млрд доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників агентства, це може створити ще одну проблему для завершення угоди.

Джерела розповіли Reuters, що Єврокомісія готує обвинувальний акт, відомий як заява про заперечення, в якому викладені її занепокоєння щодо угоди, яку буде відправлено Microsoft найближчими тижнями.

Антимонопольний наглядовий орган ЄС, який встановив 11 квітня крайній термін для прийняття рішення щодо угоди, відмовився від коментарів.

"Ми продовжуємо співпрацювати з Європейською комісією для вирішення будь-яких проблем на ринку. Наша мета - надати більше ігор більшій кількості людей, і ця угода сприятиме досягненню цієї мети", - заявили в Microsoft.

Американський гігант програмного забезпечення і виробник Xbox оголосив про придбання Activision Blizzard в січні минулого року, щоб краще конкурувати з лідерами ринку - Tencent і Sony.

Американські і британські регулятори, однак, висловили стурбованість, а Федеральна торгова комісія США звернулася до суду, щоб заблокувати угоду.

Очікувалося, що Microsoft запропонує регуляторам ЄС засоби правового захисту в спробі запобігти висуненню звинувачень і скоротити регуляторний процес, писало Reuters в листопаді з посиланням на джерела.

Однак, як очікується, антимонопольний орган ЄС не буде відкритим для засобів правового захисту без попередньої розсилки свого обвинувального висновку, хоча, за словами джерел, тривають неофіційні дискусії щодо поступок.

Минулого місяця Microsoft уклала 10-річну угоду з Nintendo, щоб зробити "Call of Duty" доступною на консолях Nintendo, заявивши, що вона відкрита для аналогічної угоди з Sony, яка критикує придбання.

Угода отримала "зелене світло" без жодних умов у Бразилії, Саудівській Аравії та Сербії.

Нагадаємо:

Антимонопольний регулятор США - Федеральна торгова комісія (FTC) - звернеться до суду з вимогою заблокувати угоду з придбання Microsoft виробника ігор Activision (World of Warcraft, Diablo, Overwatch і Call of Duty) за $69 млрд.

Компанія Microsoft у січні 2022 року оголосила, що купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.

Повідомлялось, що Федеральна торгова комісія США перевірить угоду з купівлі корпорацією Microsoft розробника ігор Activision Blizzard за 68,7 млрд дол - Microsoft підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства.

Економічна правда