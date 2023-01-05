McDonald’s може піти з Казахстану через збої поставок, спричинені війною в Україні – ЗМІ

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McDonald’s має намір покинути Казахстан після того, як збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, залишили країну без заміни російських поставок м’яса.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначаэться, що найбільша мережа фастфудів у світі забере свою торгову марку з 20-мільйонної країни, яка межує з Росією на півночі, лише через шість років. Російське вторгнення минулого року перевернуло глобальні ланцюжки поставок, які повернулися в часи колишньої радянської республіки.

Незважаючи на те, що на казахстанський бізнес не поширюються санкції проти Москви, McDonald’s, який покинув Росію після вторгнення, заборонив місцевому франчайзі закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників, повідомили джерела.

24 ресторани McDonald’s, що належать TOO Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з постачанням.

Співрозмовники агентства пояснили, що казахський бізнес не міг закуповувати м’ясні котлети від місцевих або європейських постачальників, оскільки вищі ціни та витрати на транспортування товарів через величезну країну означали б вести бізнес у збиток. McDonald’s відмовився від коментарів щодо ситуації.

Також долю McDonald’s у Казахстані ускладнює власник франчайзі Кайрат Боранбаєв, якого затримали в березні за звинуваченням у розтраті.

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Боранбаєв, який є родичем колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який потрапив у немилість нового керівництва країни після масових заворушень рік тому, привіз мережу фастфудів до Казахстану в 2016 році.

Нагадуємо:

У листопаді стало відомо, що мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s у Білорусі перейде на російський бренд "Вкусно – и точка".

Колишній McDonald's у Росії тепер називається "Вкусно – и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.