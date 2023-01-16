Авіалінії "Нової пошти" виконають перший рейс навесні цьогоріч

Авіакомпанія Нової пошти під назвою Supernova Airlines отримала сертифікат експлуатанта і планує здійснити перший рейс з вантажами клієнтів навесні цьогоріч.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала Сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Цей крок дозволяє компанії розпочати власні вантажні авіарейси, і перший рейс з вантажами клієнтів Нова пошта Глобал заплановано на весну 2023 року.

У компанії кажуть, що стали першим українським перевізником, який виконав усі вимоги та отримав Сертифікат експлуатанта в умовах війни.

Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни. Поки українське небо закрите для польотів, авіаперевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.

Нагадуємо:

На початку лютого 2022 року авіаперевізник оператора "Нова пошта" Supernova Airlines отримав перші два літаки у лізинг. Зазначалося, що швидкість доставки зросте вдвічі.

Попередньо компанія планувала отримати сертифікат експлуатанта у квітні 2022 року та виконати перший рейс у вересні 2022 року.

У жовтні 2021 року стало відомо, що поштовий оператор "Нова Пошта" запускає власного авіаперевізника для транспортування міжнародних пакунків.

Компанія матиме власний флот літаків. Вона увійде до структури "Нова Пошта Глобал" та літатиме з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".