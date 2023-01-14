США допоможуть Україні у відновленні та розвитку енергетичного сектору

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з американським колегою Дженніфер Гренголмом щодо відновлення української енергосистеми після ракетних атак та перспективи розвитку відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За словами Галущенка, Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

Міністри також обговорили питання впровадження технологій малих модульних реакторів в українську енергосистему.

"Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів", - зазначив міністр.

Додається, що одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

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Нагадаємо:

Уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко анонсували пілотний проєкт, в рамках якого планують будувати малі модульні ядерні реактори (ММР).