ЄС не проти ставки ПДВ у розмірі 10%, якщо зникнуть всі пільги – ОП

В Офісі президента заявляють, що у Єврокомісії попередньо не проти встановлення в Україні ПДВ на рівні 10%, але за умови, що зникнуть всі пільги зі сплати ПДВ, які діють зараз.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час конференції Ukraine Economic Outlook.

За його словами, Україна має два варіанти дій для забезпечення вимог ЄС про мінімальну ставку податку на додану вартість в розмірі 15% за умови зниження податку до рівня 10%.

"Перший шлях такий: ми повідомили представників ЄС про те, що хотіли б на перехідний період попросити ставку ПДВ в розмірі 10%. … Але водночас ми зобов’язуємось прибрати всі пільги по ПДВ, які діють на сьогодні, бо окремі позиції оподатковуються по 7%, а деякі взагалі звільнені від сплати ПДВ", – розповів Шурма.

Заступник голови ОП заявив, що попередньо українська сторона отримала від Єврокомісії сигнал про готовність піти на таке виключення.

Зауважимо, що у Міністерстві фінансів виступають проти податкової реформи зі зниженням ставок та кажуть про негативні наслідки від такого кроку. Так, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зниження податків у рамках запланованої у Раді і ОП податкової реформи має передбачати компенсатори втрачених доходів держбюджету.

Крім того, у меморандумі з Міжнародним валютним фондом Україна чітко зобов'язалася не зменшувати податкову базу та повернути всі довоєнні податки.

ВІДЕО ДНЯ

Як пояснює Шурма, якщо перший варіант зрештою заблокують, залишиться опція встановлення на необхідному (15-20%) рівні базової ставки ПДВ та одночасному введені окремої меншої ставки на більшість товарних позицій. Проте, як він сам визнає, такий крок матиме ризиком нові схеми "оптимізації податків", адже це залишає лазівки в законодавстві.

Нагадуємо:

Оновлена концепція податкової реформи ("10-10-10"), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Детальніше про оновлену концепцію податкової реформи "10-10-10" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податок на готівку та гарантія відшкодування ПДВ: реформа "10-10-10" знову на порядку денному. Що там нового?