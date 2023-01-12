Казахські інвестори викупили дешевого боргу РФ на $700 мільйонів з березня

Казахські брокерські компанії, які скуповували російський суверенний борг в минулому році, провели транзакцій на 1,4 млрд доларів, і переважно робили це від імені клієнтів-резидентів Казахстану і Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Агентства Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку.

Так, угоди за операціями з рублевими облігаціями Мінфіну РФ (ОФЗ) з березня і на початок грудня були укладені на загальну суму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд доларів). Йдеться про казахські брокерські компанії, що проводили операції за кошти клієнтів.

У майже половині випадків брокери надавали послуги клієнтам з Казахстану та РФ: на частку казахстанських клієнтів припало 48,7% покупок (680 млн дол), а частка росіян становила 41,4% (580 млн дол). Агентство також повідомило, що серед інших покупців були резиденти Об'єднаних Арабських Еміратів і Словаччини.

Раніше Центральний депозитарій Казахстану зафіксував стократне збільшення обсягу зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів Росії. Це свідчить про наявність "обхідного шляху" для інвесторів, наданого Казахстаном після того, як санкції залишили багатьох іноземців не в змозі позбутися російського боргу.

Казахстанський регулятор заявив, що шість брокерських компаній були залучені в торгівлю російським боргом, використовуючи як власні гроші, так і кошти клієнтів. Водночас регулятор попередив, що інвестування в облігації ОФЗ несе підвищені ризики через "високий рівень волатильності на ринках цінних паперів, низьку ліквідність, а також загрозу введення вторинних санкцій, пов'язаних з геополітичною ситуацією".

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