Гетманцев анонсував зміну спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що після війни Україні доведеться змінювати спрощену систему оподаткування заради боротьби із "зарплатними ФОП".

Про це він сказав в інтерв'ю Delo.

"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати з однієї простої причини: нам необхідно вибрати - чи членство в ЄС, або милі добрі схеми ухилення від податків. Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП".

І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять - низький уклін та слава Богу", - заявив Гетманцев.

Але, за його словами, "очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення".

"Тому рано чи пізно, нам доведеться заблокувати можливість використовувати спрощенку для ухилення від оподаткування", - підкреслив він.

За словами нардепа, є два шляхи. Перший - розробити певні критеріїв повʼязаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах.

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Другий - заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами.

"Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший.

І хочу наголосити, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ - ред.) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42% - ред.).

Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", - резюмував він.

Нагадаємо:

У Верховній Раді обговорюють скасування пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу, з середини наступного року.

Кабмін пообіцяв МВФ обмежити можливість оптимізовувати податки через 3 групу ФОП.

Економічна правда