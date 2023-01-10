Мінфін розмістив ОВДП на 23,5 мільярда завдяки зростанню попиту з боку банків

Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої держпозики 10 січня залучило до бюджету 23,52 млрд грн (в еквіваленті) завдяки зростанню попиту на ОВДП з боку банків.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Так, від розміщення півторарічних облігацій вдалось залучити 20,54 млрд грн під 19,25% річних.

Йдеться про наразі єдиний випуск бенчмарк-ОВДП, які НБУ дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня.

Також Міністерство фінансів розмістив гривневі піврічні ОВДП на 332,56 млн грн під 14% і дворічні папери на 26,51 млн грн під 19,5%.

Від продажу шестимісячних доларових облігацій з дохідністю 4,25% вдалось залучити 40,17 млн дол, від продажу номінованих у євро шестимісячних ОВДП під 3% річних - 29,37 млн євро.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 3 січня, залучило від розміщення військових облігацій 1,078 мільярда гривень та підвищило ставки облігацій з терміном погашення 1,5 року.

Нацбанк, як і анонсувалося, надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Економічна правда