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Дефіцит в енергосистемі після останньої атаки становить 19% – Шмигаль

Вівторок, 6 грудня 2022, 17:45 - Анастасія Жарикова

Після масованої російської атаки на українську інфраструктуру в понеділок, 5 грудня, в енергосистемі зберігається дефіцит на рівні 19% від прогнозованого споживання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що сили ППО збили понад 60 російських ракет, а енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами "Укренерго".

"Попри влучання в окремі об’єкти енергоінфраструктури, енергетики обіцяють найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання", – додав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% з них були обстріляні по два й більше разів. 

Лише в понеділок в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Через це в країні продовжують діяти відключення.

Нагадуємо:

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Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки - під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська  та Київська області.

Внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбувались аварійні відключення електроенергії.

Шмигаль енергетика електроенергія Укренерго війна
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